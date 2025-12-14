Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | Primera

Sporting Estrada y Agolada buscan una victoria que se les resiste

REDACCIÓN

A Estrada

Sporting Estrada y Agolada intentarán conseguir hoy una victoria que les resiste. Los dezanos ocupan la última posición de la clasificación y no saben lo que es ganar en las catorce jornadas disputadas. Hoy visitan el campo del Unión de Rianxo (17.00 horas), equipo que marcha tercero.

Los de Tinto por su parte encadenan seis jornadas consecutivas sin ganar, con tres empates y tres derrotas. Esta racha los ha situado en el puesto doce. Hoy, a las 17.00, visitan el campo del Ribadumia, que es colíder de la categoría junto al Marín y sin conocer la derrota.

TEMAS

