El Lalín recibe al Puebla con la vista puesta en la segunda posición

El Lalín recibe hoy a las 17.00 horas en el Manuel Anxo Corizo al Puebla. Lo hace con la intención de dar continuidad a una racha que ya alcanza los diez partidos consecutivos sin perder, con ocho victorias y dos empates. Su escalada en la clasificación los ha colocado terceros, a solo un punto del Órdenes, que es segundo. Se miden en esta ocasión a un Puebla que marcha décimo tras perder cuatro de sus últimos seis encuentros. Dani Méndez no podrá contar con este partido con la participación de Cristian, Xocas y Emi Carril, todos ellos con molestias físicas.