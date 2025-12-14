Fútol | Preferente
El Lalín recibe al Puebla con la vista puesta en la segunda posición
REDACCIÓN
Lalín
El Lalín recibe hoy a las 17.00 horas en el Manuel Anxo Corizo al Puebla. Lo hace con la intención de dar continuidad a una racha que ya alcanza los diez partidos consecutivos sin perder, con ocho victorias y dos empates. Su escalada en la clasificación los ha colocado terceros, a solo un punto del Órdenes, que es segundo. Se miden en esta ocasión a un Puebla que marcha décimo tras perder cuatro de sus últimos seis encuentros. Dani Méndez no podrá contar con este partido con la participación de Cristian, Xocas y Emi Carril, todos ellos con molestias físicas.
- Revés para un desarrollo urbanístico clave en Vigo, al exigir la Xunta un examen ambiental más riguroso
- Hacienda tumba en masa las reclamaciones de marineros por la exención de IRPF
- Davila 12/12/2025
- Un muerto y tres heridos en una colisión frontal en Redondela
- El Celta cae por aplastamiento
- «Fóiseme a olla, prendinlle lume á miña exmoza»
- El BNG urge la compra de Povisa: «Cuando la sanidad se convierte en un negocio, las empresas ven clientes, no pacientes»
- Ordenan investigar la fuga de gases cancerígenos en el IEO de Vigo