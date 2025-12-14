Fútbol sala | Primera Gallega
El Inversia A Estrada cede un empate ante el Bar Ciudad (3-3)
REDACCIÓN
El Inversia A Estrada Futsal ccedió un empate en casa ante el Bar Ciudad Royal School (3-3). Los visitantes sorprendieron de inicio con un 0-1 al descanso y un 0-2 tras la reanudación. Los de Diego Castro remontaron sin embargo con goles de Mella, Pedro y Pincho. El tanto del empate final lo encajarían a falta de 50 segundos. Los estradense comparten ahora el liderato con el Nauga Coruña, que venció al Unión Deportiva A Estrada con un abultado marcador final. LOs estradenses perdieron por 17-0 en un partido muy claro para los locales desde el primer minuto. También cayó con claridad el Agolada. Lo hizo en su pista, por pr 0-6 ante el Parrulo B. Ambos equipos quedan metidos así en puestos de descenso directo.
En Primera femenina el Cogal Rodeiro venció por 8-0 al Narón Futsal. Este resultado permite al equipo dezano alcanzar los 17 puntos y asentarse en la zona media.
- Revés para un desarrollo urbanístico clave en Vigo, al exigir la Xunta un examen ambiental más riguroso
- Hacienda tumba en masa las reclamaciones de marineros por la exención de IRPF
- Davila 12/12/2025
- Un muerto y tres heridos en una colisión frontal en Redondela
- El Celta cae por aplastamiento
- «Fóiseme a olla, prendinlle lume á miña exmoza»
- El BNG urge la compra de Povisa: «Cuando la sanidad se convierte en un negocio, las empresas ven clientes, no pacientes»
- Ordenan investigar la fuga de gases cancerígenos en el IEO de Vigo