El Estradense quiere revertir la dinámica ante el Somozas

Tras encadenar cinco partidos consecutivos sin ganar, con tres empates y dos derrotas, el Estradense se desplaza al campo del Somozas con la intención de «revertir la dinámica». Así lo afirmó el entrenador rojillo, Manuel González «Manuti», quien considera fundamental volver a la senda de la victoria cuanto antes.

Para ello los rojillos deberán superar a un equipo que marcha en la cuarta posición con 22 puntos. «Nos hace falta ganar pero vamos a jugar en uno de los campos más complicados de la categoría», manifestó Manuti, quien recordó además que el Alcalde Manuel Candocia, es un terreno de juego que nunca se le dio bien al Estradense. «En todos los años que pasé aquí como jugador y ahora como entrenador, nunca dimos ganado en este campo», recordó. «El Somozas está pasando también un pequeño bache, porque lleva cuatro partidos sin ganar, pero es un equipo hecho para estar en play-off. Es de las mejores plantillas de la liga. Saben además que si nos ganan se distanciarán de nosotros, así que irán a tope».

Los rojillos están en estos momentos en la novena posición a cuatro puntos del Somozas. «Tenemos que puntuar para no alejarnos del play-off. Hay que reaccionar y cambiar la dinámica. Nos vienen además cinco partidos muy duros, cuatro de ellos fuera de casa, y necesitamos ir sumando para no descolgarnos». En esta situación Manuti confía en minimizar errores atrás y en ser duros en las disputas. «En la dinámica en la que estamos, los errores nos penalizan doble».

Para este partido los rojillos recuperan a Brais Vidal pero siguen sin poder contar con el lesionado Ángel.