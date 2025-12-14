Duelo fraternal en el partido entre el Luceros y el Disiclín
El Disiclín Lalín se enfrenta hoy a las 13.00 horas al Luceros en un partido que dejará una imagen curiosa. Sobre la pista estarán los hermanos Xurxo y Xoán Otero, aunque estarán en equipos opuestos. Xoán defenderá los colores del equipo lalinense mientras que su hermano está en la cantera del conjunto del Morrazo. A pesar de ser juvenil, el extremo acostumbra a entrar en las convocatorias del segundo equipo. Ha compartido además selección con muchos lalinenses.
