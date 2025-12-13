Atletismo | Base
Nico Lorenzo y Arauia Al Bachere acuden al programa de tecnificación
REDACCIÓN
El Plan Gallego de Tecnificación atlética está organizando a lo largo del mes de diciembre diferentes concentraciones, algunas de las cuales están contando con presencia del atletismo A Estrada. El pasado domingo se celebró una nueva concentración del sector del Trail Running a la que fue convocado el sub16 Nico Lorenzo. Tuvo sede en Cuntis, donde el joven trailero disfrutó de una jornada de convivencia y entrenamiento a cargo del responsable del sector, Iván Sangiao. Mañana será el turno del sector de las vallas, en Ourense. La velocista y vallista, Arauia Al Bachere fue convocada un año más por parte del responsable del sector de vallas, Vicente Veiga, aunque en esta ocasión no podrá asistir al estar en Alicante.
El Atletismo A Estrada estará representado este fin de semana por Carlota López en el Campeonato Gallego de Lanzamientos Largos. Disputará la prueba de jabalina. Además, una veintena de niños del club correrán en la segunda fase del plan Xogade de campo a través.
