Baloncesto
Mesa redonda sobre baloncesto femenino en A Estrada
REDACCIÓN
A Estrada
La Federación Gallega de Baloncesto organiza hoy en el pabellón Coto Ferreiro de A Estrada la actividad «Elas seguen na cancha», jornada en la que se abordará el reto de mantener la participación de las chicas en la práctica federada a partir de su etapa cadete. Se incluye a las 11.30 una mesa redonda con Iris Díaz (árbitra FEB), Susana García Senra (vicepresidenta FEGABA), Carmen Arca (CB San Pelayo), Estela Pintos (ADB Fontiñas) y Paula Lamas e Andrea Rodríguez (AD Peleteiro).
