Fútbol sala | Gallega
El Inversia A Estrada se enfrenta al Ventorillo
Los de Diego Castro se mantienen en el liderato pese a encajar su primera derrota de la temporada
REDACCIÓN
Tras una semana de descanso la actividad regresa este fin de semana a la Primera Gallega de fútbol sala, en una jornada en la que destaca el partido que hoy a partir de las 19.00 horas jugará el Inversia Seguros A Estrada Futsal contra el Ventorillo en el Coto Ferreiro. Los de Diego Castro encajaron en su último partido su primera derrota de la temporada. A pesar de ese mal resultado se mantienen en el liderato con dos puntos de ventaja sobre el segundo. En esta ocasión reciben a un rival que marcha quinto en la tabla.
El UD A Estrada por su parte visita al Nauga Coruña, mientras que el Agolada intentará salir de la zona de descenso a partir de las 16.00 horas en el pabellón de Rodeiro en su duelo contra el O Parrulo.
En Primera femenina, el Cogal Rodeiro juega en casa a partir de las 18.30 contra el Narón Futsal, mientras que el UD Estrada visita al Valdetires Ferrol, hoy a las 20.00 horas.
- Al menos cinco personas estafadas en el área de Vigo por una oferta de empleo publicada en Milanuncios
- Davila 10/12/2025
- La nueva empresa estatal de vivienda elige Vigo para estrenarse: 67 pisos saldrán al mercado de manera inmediata a precio «asequible»
- Un muerto y tres heridos en una colisión frontal en Redondela
- Hacienda tumba en masa las reclamaciones de marineros por la exención de IRPF
- El Celta cae por aplastamiento
- Acoso en las redes y amenazas a una peluquería canina de Bueu por la muerte de un perro
- Viajar de Vigo a Lisboa en tren en menos de seis horas ya es posible