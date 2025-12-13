El Disiclín quiere seguir en estado de gracia frente al Automanía Luceros

El Disiclín Balonmán Lalín visita mañana (13.00 horas, pabellón municipal de O Gatañal, con el arbitraje de los hermanos catalanes Bernat y Joan Moncusí) al Automanía Luceros, en un encuentro en el que los de Pablo Cacheda intentarán repetir la fantástica actuación del pasado sábado, en el Arena, frente al Teucro. Los rojinegros pretenden ahondar en la herida del filial cangués, que llega a la cita tras cuatro derrotas consecutivas, la última en A Cañiza.

El balonmano desplegado en la última jornada por el conjunto lalinista hace albergar esperanzas de que el equipo pueda regresar de Cangas con algo positivo. Para empezar, la semana fue propicia, según el propio Cacheda: «Después de la victoria del sábado los ánimos son otros. Las victorias siempre son balsámicas pero además la de este fin de semana lo llevó al máximo exponente. De todas formas, intento que seamos conscientes de que la situación sigue siendo delicada, pero espero también que tras el nivel que el otro día pudo dar el equipo, nos ayude a coger confianza y afrontar los partidos de otra manera».

Enfrente estará un Automanía que viene de sufrir una dolorosa e inesperada derrota en la pista del colista Saeplast Cañiza. En este sentido el técnico rojinegro señala que «creo que al Luceros les está pasando un poco como a nosotros. Empezaron bastante bien pero uno de sus mejores jugadores, Iago Iglesias, que debutó en Asobal, tuvo una lesión de gravedad y creo que a eso se le suman un par de bajas más. Les está costando un poco conseguir puntos pero sí que es cierto que sus partidos son todos muy igualados. Es un equipo muy joven y entiendo que esa falta de experiencia en los momentos complicados les puede pasar un poco de factura».

En el Disiclín recuperan a Víctor y mantienen a Pablo, «pero perdemos a Adrián Losón, que con un golpe en un dedo lleva sin entrenar toda la semana. Hacemos un pequeño cambio de cromos de Víctor por Losón, pero el resto de la convocatoria va a ser muy parecida a la del otro día», explica Cacheda. Sea como fuere, los rojinegros viajan hasta O Morrazo con la ilusión de decir adiós a 2025 como visitantes rebañando los puntos en juego.