El patio sin fin

La Agrupación Deportiva Escolar de A Estrada organizó ayer su tercera actividad del curso. 380 escolares participaron en un evento dedicado al bádminton y a la iniciación de deportes colectivos, de los centros CEIP Manuel Villar Paramá, CEIP Foxo, CEIP Oca, CEIP Cabada Vázquez, CEIP Pérez Viondi, CEIP Figueroa, CPR N.S. Lourdes, CPI Santa Lucía de Moraña y CPI Aurelio Marcelino Rey García de ⁠Cuntis. Para ello pudieron disfrutar de las tres pistas del pabellón Coto Ferreiro.

Con anterioridad, la agrupación organizó el Campeonato comarcal de campo a través, en el que reunió a unos 1.300 escolares. Estt tuvo lugar en octubre, mientras que el pasado mes de noviembre se llevó a cabo una jornada de orientación en Cuntis para unos cien niños de primero y segundo de la ESO.

El programa preparado para este curso por parte de la agrupación para promover la práctica del deporte entre los más pequeños no finaliza aquí, ya que por delante todavía quedan otras siete actividades que se llevarán a cabo el próximo año. Uno de ellos es ya un referente, con la celebración del Día de la Educación Física en la calle. Se trata de celebrar actividades deportivas por las calles de A Estrada y Cuntis, contando para ello con escolares llegados de once centros escolares de primaria y secundaria.

Por delante tienen también jornadas dedicadas al atletismo, para lo que se utilizarán las nuevas pistas de A Estrada, otra nueva actividad de orientación en Cuntis, en este caso para sexto de primaria, y encuentros de multijuego, vovelibol, bádminton, balonmano y Datchball.

Estas jornadas están organizadas por los responsables de los departamentos de deportes de los propios centros escolares de A Estrada, Cuntis y Moraña.