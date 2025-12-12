Baloncesto | Base
Jornada sobre baloncesto femenino en el Coto Ferreiro
REDACCIÓN
La Federación Gallega de Baloncesto (FEGABA) presenta mañana en A Estrada la actividad «Elas seguen na cancha», una jornada en la que se abordará uno de los retos más importantes del baloncesto gallego: mantener y reforzar la participación de las chicas deportistas en la práctica federada durante y a partir de su etapa cadete.
La cita, que tendrá lugar en el Pabellón Manuel Coto Ferreiro, combinará la competición oficial con un espacio de diálogo y reflexión. Nueve clubes de la delegación de la FEGABA en Santiago participarán en una jornada que busca no solo visibilizar el talento de las jugadoras, sino también encontrar claves para apoyar su continuidad en el deporte federado.
La jornada arranca a las 09:45 horas con partidos oficiales de las Ligas FEGABA en las categorías Júnior, Cadete e Infantil. A las 11:30 horas, el balón dará paso a las palabras con una mesa redonda que se prolongaráhasta las 12:30. Posteriormente, se retomará la competición hasta las 14:30. Participan los clubes Baloncesto Galdea, CD Galogrín, CB Basketdeza, Compañía de María Santiago, A Estrada Basket, Obradoiro CAB, AD Básquet Ames, FEDESA y ADB Fontiñas
