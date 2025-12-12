automovilismo | Campeonato de Asturias de Rallyes
Guitián y Gayoso ponen a prueba su Clio Rally3
La dupla finaliza en el Top9 del Rally Cangas de Narcea, en el test previo de la temporada 2026
Á. G.
Lalín
Carlos Guitián y Miguel Gayoso estrenaron con buenas sensaciones su nuevo Renault Clio Rally3 en el 36 Rally Cangas de Narcea. La dupla gallega finalizó en el Top9 de la prueba asturiana, que sirvió de test previo a la próxima temporada en la que competirán son su nueva montura intentando compaginar el Súper Campeonato de España y el Gallego de asfalto. La primera toma de contacto dejó satisfechos a los dos pilotos en una prueba donde fueron de menos a más y en el que las inclemencias meteorológicas fueron determinantes. Tras la prueba de Cangas de Narcea y las vacaciones de Navidad, Carlos Guitián y Miguel Gayoso prepararán a conciencia su nuevo reto deportivo.
