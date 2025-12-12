El Coreti busca la campanada en su visita al campo del invicto CRAT

El Coreti Rugby Lalín visita mañana el feudo del segundo después de haber estrenado su casillero de victorias en la séptima jornada. El XV «abellón» juega a partir de las 18.00 horas en el campo de la Ciudad Deportivo de La Torre frente a un CRAT Coruña que llega invicto a la cita ocupando la segunda posición de la tabla. Los rojinegros quieren prolongar su estado de gracia dando la campanada en la casa de uno de los dos únicos equipos que todavía desconocen la derrota en la liga.