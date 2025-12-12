El CNS A Estrada participa en el Nacional

El próximo fin de semana tendrá lugar en la piscina Rosario Dueñas de Ourense el Campeonato de España de Inverno, al que acuden como representación del CNS A Estrada Martín Seoane, Leo Marín, Paula Pena, Xabier Casal, Nico Baños, Iker Gómez, Roi Loureiro, Andrés Carballeda, Manuel González y Enrique Ramilo.