Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Acoso Sexual Diputación de LugoCelta-BoloniaHomenaje ciclista RamosPreestreno RondallasCrisis Cardama-UruguayPueblo en venta OurensePalomas mensajeras
instagramlinkedin

Salvamento

El CNS A Estrada participa en el Nacional

REDACCIÓN

A Estrada

El próximo fin de semana tendrá lugar en la piscina Rosario Dueñas de Ourense el Campeonato de España de Inverno, al que acuden como representación del CNS A Estrada Martín Seoane, Leo Marín, Paula Pena, Xabier Casal, Nico Baños, Iker Gómez, Roi Loureiro, Andrés Carballeda, Manuel González y Enrique Ramilo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents