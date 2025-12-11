El Trail de Vilatuxe añade un podio de equipos mixtos en la distancia larga

El Trail de Vilatuxe «Desafío Serra do Candán» ha hecho público su reglamento para su edición de 2026, que tendrá lugar el 6 de junio con la playa fluvial de Pozo do Boi como epicentro. En la próxima edición de la prestigiosa carrera de montaña dezana dos novedades destacan sobre el resto: un nuevo podio y el cambio de distancias, sobre todo en los trazados de menos recorrido.

Por lo que respecta al podio que se estrenará este año en Vilatuxe, la organización de la prueba desvela que se trata de un podio por equipos mixtos en el conocido como Trail Longo de 33 kilómetros de distancia. También subrayan desde el Galaico Trail Run que «sólo el mejor equipo, el más rápido, se llevará una cantidad de 400 euros en metálico como premio. Para ello, añaden, se sumarán los tres mejores tiempos de tres mujeres y otros tantos hombres del mismo club para conocer al conjunto mixta ganador de la prueba.

Por otro lado, la edición de 2026 del Trail de Vilatuxe también tendrá más kilómetros en sus pruebas con distancias menores. Al respecto, el reglamento destaca que «aumentan las distancias de los dos recorridos pequeños de la prueba. Ahora el Trail Medio llega hasta los 20 kilómetros de longitud con un nuevo camino «espectacular», y el anterior Trail Promo ahora será el Trail Curto pero con 14 kilómetros de distancia, en la que se incorpora el paso por una cascada, que hará las delicias de los corredores.

Recordar que está abierta la inscripción hasta el 1 de junio en la web championchipnorte.com.