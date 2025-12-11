Del 19 al 23 de diciembre A Estrada acogerá una concentración nacional de salvamento deportivo en la que se darán cita las grandes promesas juvenil y júnior de España. El promotor de esta concentración es el entrenador del Club Natación y Salvamento A Estrada, Enrique Ramilo, un hombre cuyo trabajo ha sido clave en el paso adelante dado por el club en las últimas temporadas.

Inicia usted su sexta temporada como entrenador del CNS A Estrada, ¿contaba con algo así cuando llegó?

No, la verdad es que mi objetivo inicial era probar una temporada. Venía un poco a ciegas. No conocía el Concello ni a la gente de aquí. Era además mi primera experiencia como primer entrenador después de estar como segundo en mi antiguo club, el Salvamento Laracha. Esto sin embargo me gustó. El primer año fue complicado, porque era justo la época postcovid y había muchas restricciones. Hubo además cambio de directiva pero la nueva me vendió bien el proyecto y seguí los cuatro con ellos. Ahora, empecé con la nueva que entró este año. La verdad es que estoy muy contento. El equipo responde y la mayoría de los padres creo que están conmigo. Mientras todo marche así creo que estamos en el camino correcto.

A nivel deportivo está claro que el CNS A Estrada ha cambiado mucho en estos años...

Sí. Este era un club pequeño, que llevaba pocos años de trabajo. Para que clubes pequeños de pueblo como este logren arrancar es necesario esperar varios años. No creo que fuese por influencia mía, aunque todo ayuda. Cuantos más años pasan creo que el club puede ir todavía a más. Sin embargo, en esto del deporte siempre hay ciclos y corremos el peligro de ir a menos. Hay que seguir trabajando y buscar una estabilidad.

Hubo también que convencer a los propios deportistas para dar ese paso adelante

Cada temporada es más complicado superar la anterior. Cada año estamos logrando títulos y triunfos a nivel regional y nacional. De momento fuimos de manera ascendente. Cada año llegamos un poco más arriba. Llegará algún momento en que ganemos menos. El deporte son ciclos y también es muy generacional. Sin embargo, mientras los deportistas respondan y estén conmigo, estaremos en el buen camino.

Habla de que fueron creciendo a nivel de éxitos deportivos pero también en cuanto a número de deportistas.

Sí, cuando yo entré creo que había unos 32 deportistas. Ahora tenemos más del doble. Estamos cerca de llegar a las 80 licencias. Tampoco podemos meter mucho más. La piscina de A Estrada da para lo que da. Son seis calles en un concello de 20.000 personas. Es normal que no podamos tener todo el espacio que nos gustaría. Hay que adaptarse a las condiciones que nos permite las instalaciones.

Encontró además buena sintonía con la directiva, eso ayudará a la hora de hacer su trabajo.

Sí, sobre todo porque me gusta poder aportar nuevas ideas, salir de la zona de confort. Por eso me gustar estar rodeado de gente que se deje llevar un poco. No se puede arriesgar demasiado pero sí que me dejen un poco de libertad por ejemplo para organizar eventos. Un ejemplo es la concentración nacional que vamos a organizar ahora o el campeonato australianas y banderas que hacemos en septiembre y que cada año tiene más participantes. Tener una directiva que te corte las alas y no te deje expresarte cómo quieres, sería un freno. En mi caso siempre me apoyaron.

¿Cómo surgió esta concentración nacional?

La idea se me ocurrió en verano. Hace un par de años fui a una concentración a Valencia con la Federación Española. Este año pedí organizar la misma concentración aquí en A Estrada. Creo que es un sitio que ofrece muchas posibilidades. La idea era contar para ello con la residencia de la academia pero no nos la quisieron dejar y no dieron ninguna razón. Al final tuvimos que buscar un sitio en La Bombilla. Es una pena porque en la academia nos quedaba más cómodo pero encontramos una buena alternativa. Hubo que hablar mucho con ellos para convencerlos. Mostrarles las instalaciones, cómo funciona todo y cómo es el pueblo. Al final conseguí traer la concentración. Es la primera vez que se hace aquí y estoy muy contento. Veremos cómo sale.

¿Esto influye algo al club?

Nada, ni el club ni yo ganamos nada con todo esto. Sí que es sin embargo importante poner a este nivel el nombre del club y el nombre de A Estrada. Traer una concentración así al pueblo sirve para darle visibilidad en la federación española.

¿Cuáles son los objetivos del CNS A Estrada?

Tenemos por delante una temporada complicada. El objetivo es intentar mantener el equipo absoluto, que no se nos marchen deportistas en una época en la que muchos suelen irse por sus estudios. De momento, lo estamos logrando. Luego, intentaremos ganar muchos torneos y salir lo máximo posible en el periódico.