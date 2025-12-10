Lalín volverá a acoger la Volta a Galicia en el mes de septiembre

Vuelve la emoción del ciclismo de montaña internacional a Lalín. Del 3 al 6 de septiembre de 2026, la capital dezana se convertirá nuevamente en el centro neurálgico de la Volta a Galicia BTT UCI, una prueba por etapas con categoría internacional que atrae a los mejores equipos y deportistas de la disciplina organizada por Clube Ciclista Montes de Deza y el Extol MTB en colaboración con el Concello.

Tras el éxito de la primera edición, la prueba, que tiene su origen en la consolidada Lalín Bike Race, regresa con su segunda edición en formato «Volta» para superar todas las expectativas y senderos «épicos» para recorrer, según sus organizadores. Serán cuatro días de competición intensa, con etapas y senderos diseñados para poner a prueba la resistencia y habilidad de los participantes en un entorno natural espectacular. Este evento de la Unión Ciclista Internacional (UCI) refuerza la posición de Lalín como un referente deportivo internacional, combinando la alta competición con la promoción turística del centro de Galicia. La organización promete una experiencia inolvidable para bikers y aficionados.