¿Cómo está viviendo este tramo tan convulso del Disiclín en esta temporada?

Yo me siento bien. Y en cuanto al equipo, hay que tener en cuenta que somos un equipo muy joven y que el cambio generacional que se viene produciendo desde hace dos o tres años cada vez va yendo un poquito a más como es lógico. Es cierto que tenemos una plantilla muy larga, pero contamos con muchos lesionados. Al final, llevamos casi cuatro semanas con diez lesionados teniendo que tirar de seis o siete juveniles que, aunque aportan muchísima calidad y esfuerzo, con ellos nos falta ese pelín de experiencia que hace que no consigamos esa regularidad de los últimos años.

¿El gran partido del sábado ante Teucro puede ser un punto de inflexión en el Disiclín?

Esperemos que sí y que nos dé ese punto de confianza para ver que, aunque tengamos seguramente la plantilla más joven de la categoría, podemos competirle a cualquiera y que el Lalín Arena se tiene que hacer un fortín y ser conscientes de que aunque fuera obviamente nos va a costar más, que los partidos de casa se pueden sacar todo sin ningún tipo de problemas siempre y cuando tengamos el nivel de concentración y de intensidad de este fin de semana.

¿Coincide con Cacheda cuando dice que a partir de enero se verá a un Disiclín consolidado?

Al final, como te decía, contamos con una plantilla muy larga pero vas echando cuentas y se te van cayendo piezas y tienes que hacer conjuntar a todo el mundo porque el modelo de juego del club es el mismo para todos. Sin embargo, no es lo mismo jugar de memoria y que Ferradás sepa que va a tener a Pedro a su lado, que tenga a Carmelo, que no sabe cómo le va a responder porque esto requiere su tiempo de adaptación.

¿Se ve durante muchas temporadas más en el equipo?

Esa es la pregunta del millón. Por suerte para el mes de abril seré papá y desde entonces mis prioridades no las voy a marcar yo. Quiero decir que el nacimiento de mi hijo condicionará mucho mi vida. Además, entre que este año termina su mandato la directiva, y estamos todos un poco a la expectativa de qué va a pasar con eso. Me refiero a que no sabemos si van a seguir, o va a aparecer una nueva junta directiva que quiera coger el club, de qué rumbo va a tomar y de cómo va a ser la dirección deportiva también. En mi caso particular tengo ese condicionante de que cuando nazca el niño será él el que me indique por dónde irá mi vida tanto en lo personal como en lo deportivo.