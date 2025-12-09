La resaca de un triunfo mayúsculo

Hacía mucho que los aficionados del Disiclín Balonmán Lalín no se lo pasaban tan bien como el pasado sábado en el partido contra el Teucro. La solvencia con la que los hombres de Pablo Cacheda dieron buena cuenta del conjunto capitalino (34-22) hace soñar tanto al cuerpo técnico como a la directiva rojinegros en el ansiado resurgimiento de un equipo que ha tenido que lidiar con una enfermería repleta cada semana, lo que dificulta el desarrollo de una corta plantilla.

«Creo que sobre todo a nivel de intensidad y de concentración fue una primera parte perfecta. Sabíamos perfectamente lo que nos iba a presentar Teucro y cómo debíamos hacer para defenderlo y fuimos capaces de llevarlo a cabo» explica el entrenador lalinista que añade que «al equipo hay que darle un ‘10’ porque salvo los últimos 6 minutos en ningún momento nos relajamos y en todo momento estuvimos concentrados en que el partido siguiese en la línea en la que empezó». Y eso que Cacheda no esperaba un partido tan completo: «Llevábamos hablando desde hace semanas de ese paso adelante de gente que ya llevaba años en el primer equipo a mayores de la suma que pudiesen dar los juveniles. En los últimos partidos gente como, Iago, Ramón, Adrián Ferradás, Xosé y mención especial al partido de Pablo López, que vino a echarnos una mano y fue capaz de rendir a un alto nivel a pesar de sus estudios no l permiten entrenar mucho. Estuvo magnífico junto a su hermano Mateo en el centro de la defensa».

Por otro lado, Pablo Cacheda quiere felicitar a la afición y darle las gracias «porque creo que el llamamiento que se hizo desde el club fue muy correspondido. Hubo una entrada magnífica en el Arena y creo que además hubo un ambiente en el que se animó y se metió presión ayudando a los jugadores. Esa disposición del campo ayuda un poco más a que todo el mundo se sienta un poco más metido en el partido», destaca sobre lo de jugar a media pista. «Cuando todo el mundo se mete al cien por cien en el partido –afición, jugadores, cuerpo técnico y directiva– somos capaces de hacer grandes partidos como el del sábado. Y ojalá nos sirva para escalar en la clasificación y estar en una zona más tranquila. La liga está muy igualada –estamos a 4 puntos de descender y también a otros 4 del tercer clasificado– y no te puedes relajar lo más mínimo».

De ahora en adelante, el máximo responsable se conforma con «no perder más jugadores porque esta semana nos quedamos sin Víctor. A ver si somos capaces de recuperarlo y contar con Pablo. Jugadores del juvenil como Matelo o Carmelo (hizo 7 goles el sábado) también están sumando. Entendimos de la situación crítica en la que estamos y de que cada uno ofrezca su mejor versión. En ese aspecto, agradecer a los jugadores que sigan confiando en el trabajo y poniéndolo todo para sacar esta situación adelante porque puede ser una temporada que nos sirva para dar un paso adelante como equipo y pasar por estos momentos nos una para conseguir construir algo fuerte». La próxima cita será en Cangas frente al Luceros.