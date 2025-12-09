Manuti después de la primera derrota en casa: «Tenemos que levantarnos»

La imbatibilidad del Club Deportivo Estradense en su feudo se esfumó de la forma más amarga. La derrota del pasado sábado (0-1 ante el Montañeros) ha caído como un jarro de agua fría en el vestuario rojillo. Más allá de los tres puntos perdidos, el resultado supone un golpe moral justo antes de afrontar dos salidas consecutivas y despide el año en casa con una preocupación latente: la falta de gol y la dinámica descendente que ha sacado a los rojillos de los puestos de play-off.

El propio Manuti reconocía ayer que lo sucedido en el Novo Municipal frente al conjunto coruñés tiene que tener «una valoración negativa. Perdimos en casa y eso nunca es bueno». El entrenador es de los que piensa que esta mala racha de resultados «no es sólo un tema de falta de pegada, sino que es un asunto mental de que el equipo cuando se ve por detrás en el marcador no es capaz de encontrar los caminos para seguir generando ocasiones. Esas dinámicas que se dan en el fútbol de vez en cuando las estamos sufriendo de manera negativa y tenemos que levantarnos y trabajar».

En el cuerpo técnico rojillo reconocen el disgusto que supuso caer por vez primera ante a la afición y después de que el Montañeros sacara provecho de su único disparo en todo el choque: «Claro estamos preocupados porque al final si te enfrentas a un equipo que te tira una sola vez y te gana, evidentemente es como para estar preocupados. Tenemos que revertir esa situación y la confianza de los jugadores tiene que aumentar en cuanto a que las cosas van a mejorar y con ello llegarán los resultados positivos», dice Manuti.

Objetivo

A pesar de todo, en el Estradense son conscientes de que todavía queda mucha liga y, por lo tanto, tiempo de mejora para volver a estar entre los mejores del campeonato. Al respecto, Manuti señala que «es un problema, pero no hay que olvidar que estamos a 3 puntos del play-off, que es el objetivo. Lo que en realidad tiene que resolverse es que al final algo así te puede pasar una vez, pero si de estos cinco últimos partidos que no ganamos, en tres o en cuatro te consideras superior al rival y pierdes, es que tienes un problema».

El partido del sábado fue el último del Estradense en el Novo Municipal porque antes del parón navideño los de Manuti tienen dos compromisos. «En los dos partidos que nos quedan fuera de casa para acabar el año tenemos que dar la cara y, como digo, intentar revertir esto. Tenemos que estar tranquilos en el aspecto de que tampoco tenemos que jugar mañana (por hoy) el partido. Lo bueno es que hemos reconocido cuál es el problema y, a partir de ahí, trabajar sobre eso y ver la mejora en el equipo. Yo creo que es en lo que tenemos que enfocarnos: que se vea ya la mejora desde el primer día del entrenamiento», aclara el técnico del Estradense.

El equipo volvió ayer al trabajo con el siguiente parte de altas y bajas: «Recuperamos a Vidal, que estaba sancionado. Tenemos la baja de Ángel, que la vamos a tener segura, y entiendo que Iván también será baja esta semana y no sé si una semana más», según Manuti.