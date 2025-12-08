El Sporting Estrada cede un empate de penalti

Un empate y una derrota fue la cosecha conseguida ayer por los dos conjuntos de las comarcas encuadrados en la Primera Futgal. El Sporting Estrada dejó escapar la victoria en el Manuel Regueiro (1-1) mientras que el Agolada no pudo sumar de 3 en su encuentro del Hospitalillo (0-2). Los de A Estrada se adelantaron en el marcador frente al Abanqueiro en el minuto 26 con un tanto conseguido por Samuel. Sin embargo, vieron como los visitantes igualaban en la recta final de la contienda después de que el colegiado señalara una rigurosa pena máxima cuando el reloj marcaba el minuto 87 de partido. Alberto Torrado fue el encargado de ejecutar el penalti y anotar un gol que dejaba a los locales sin la victoria. El Sporting Estrada ocupa ahora el puesto número 12 de la clasificación provisional a dos puntos del décimo, Flavia.

Por su parte, el Agolada encajó ayer su décima derrota de la temporada durante la visita del Cordeiro al Hospitalillo. El partido fue de lo más igualado y se decidió en los instantes finales con éxito para los visitantes. Alejandro Magariños hizo el 0-1 a los 69 minutos y Alejandro Gómez cerró la victoria del Cordeiro con un tanto a los 71 minutos. De esta forma, los aurinegros siguen una jornada más cerrando la tabla a la espera de poder estrenar su casillero de victorias. Lo intentarán en el campo del Ribadumia la próxima jornada liguera.