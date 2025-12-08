Una vez más, la cantera del Coreti Rugby Lalín volvió a hacer acto de presencia con éxito en sendas concentraciones de la selección gallega. Los jugadores M14 «abellones», Ali, Rafael, Enzo, María, Iago, Jesús y Xián, y los M18, Antón, Isaac, Wilson y José Ramón fueron convocados por Galicia para sendos entrenamientos que se celebraron el sábado en distintos puntos del centro de la comunidad autónoma. Los M14 realizaron su sesión en el campo de O Coto (Vedra) mientras que los M18 lo hicieron en el remozado campo de Vilatuxe (Lalín). En ambos casos, los jugadores del conjunto de la capital dezana estuvieron acompañados por varios técnicos del Coreti incluidos en el staff de los combinados.

Importante presencia «abellona» en las concentraciones de la selección