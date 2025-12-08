fútbol | Preferente Futgal
El CD Lalín golea en Burela y se encarama a la tercera posición
Los de Dani Méndez ya ganaban 0-3 al descanso | Un penalti en la segunda parte maquilló el resultado para el conjunto mariñano
Á. G.
El Club Deportivo Lalín ya está situado entre los tres mejores de su grupo. Los pupilos de Dani Méndez realizaron ayer en A Mariña un completo partido en el que golearon al Burela (1-3), que se quedó con diez antes del descanso. Los goles visitantes se consiguieron en una primorosa primera parte donde los del Cortizo no dieron opciones a su rival. El primer tanto fue obra de Eloy de penalti por mano en el área. El segundo llegó tras una bonita combinación a la espalda para Eloy que sacó un zapatazo y coló el balón por la escuadra. Y el tercero surgió de una falta lateral de Brais Calvo que se envenena y despista al portero del Burela.
En la reanudación, y con uno más, el conjunto lalinista dispuso de innumerables llegadas al área local pero sin poder concretar. El Burela hizo el tanto de la honra al transformar una pena máxima para cerrar el 1-3 definitivo.
La de ayer en A Mariña fue la cuarta victoria consecutiva para un equipo que desde que Méndez y Cuqui tomaron las riendas ha conseguido 22 de 24 puntos. El Lalín es tercero con 30 puntos. Su XI fue el siguiente: Dani Sampayo, Fuentes, Josema, Aarón, Martín López, Brais Prieto, Lois, Brais Calvo, Manu Vilariño y Eloy. También jugaron Hugo García, Pablo, Brais Vila, Alvarellos y Teo.
