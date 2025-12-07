fútbol | Primera FG
El Sporting busca poder enderezar el rumbo ante un rival a la baja
El Agolada recibe a un Cordeiro que encadena tres empates seguidos
REDACCIÓN
Sporting Estrada y Agolada disputan esta tarde la jornada 14 del campeonato liguero recibiendo a sendos equipos necesitados de puntos. El Sporting se enfrenta al Abanqueiro a las 17.00 horas con el objetivo de recuperar la sonrisa tras la derrota frente al Unión de la última jornada. Los auriverdes quieren volver a sumar de 3 para poder seguir escalando puestos en una clasificación provisional que los sitúa a 4 puntos de su rival de hoy.
Por su parte, el SD Agolada continúa una jornada más en busca de una primera victoria que pueda servir de acicate para los aurinegros en una temporada muy complicada. A partir de las 17.00 horas jugarán en el Hospitalillo contra un Cordeiro que encadena tres empates consecutivos. El conjunto dezano está a sólo tres puntos de abandonar la zona de descenso después de sufrir la novena derrota del campeonato.
- El ministerio niega la entrada a puerto al buque arrastrero «Novaya Zemlya»
- Calamar, pota, potón: ¿Quién pesca el qué, dónde y en qué condiciones?
- Quiebra la excontrata gallega de centros logísticos de grupo Inditex
- Mueren una mujer de 51 años en un accidente de tráfico en Muíños y su marido tras recibir la noticia
- Una odontóloga venezolana y su marido ingeniero hacen cola en el comedor social de Vigo al no poder convalidar sus títulos
- El juez ordena cerrar un piso turístico en Vigo por estar «prohibido» en los estatutos
- Galicia, entre las comunidades que permiten a más alumnos de ESO graduarse con asignaturas no superadas
- El doctor Pintado Albo, el ginecólogo que trajo al mundo a miles de vigueses y al primer 'in vitro'