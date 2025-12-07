El Sporting busca poder enderezar el rumbo ante un rival a la baja

Sporting Estrada y Agolada disputan esta tarde la jornada 14 del campeonato liguero recibiendo a sendos equipos necesitados de puntos. El Sporting se enfrenta al Abanqueiro a las 17.00 horas con el objetivo de recuperar la sonrisa tras la derrota frente al Unión de la última jornada. Los auriverdes quieren volver a sumar de 3 para poder seguir escalando puestos en una clasificación provisional que los sitúa a 4 puntos de su rival de hoy.

Por su parte, el SD Agolada continúa una jornada más en busca de una primera victoria que pueda servir de acicate para los aurinegros en una temporada muy complicada. A partir de las 17.00 horas jugarán en el Hospitalillo contra un Cordeiro que encadena tres empates consecutivos. El conjunto dezano está a sólo tres puntos de abandonar la zona de descenso después de sufrir la novena derrota del campeonato.