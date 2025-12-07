Primera derrota de los rojillos en casa

El Club Deportivo Estradense encajó ayer la primera derrota como local esta temporada –segunda consecutiva– ante un Montañeros que tras el único tanto de la tarde en el Novo Municipal apostó por replegarse para salvar el marcador y afianzarse en la zona de promoción de la clasificación provisional. Una bonita bolea cruzada desde 30 metros obra de Balsa poco antes del descanso, que se coló por toda la escuadra del portal de Isra, fue suficiente para prolongar la crisis de resultados de los rojillos, que una vez más adolecieron de falta de pegada en los metros decisivos. Los de Manuti fueron merecedores de algo más después de llevar el peso del partido durante buena parte del encuentro ante una defensa numantina de los visitantes.

Desde luego, los rojillos no merecieron un final tan trágico después de poner toda la carne en el asador. El equipo dirigido por Manuti se mostró superior, sobre todo en la primera mitad, generó múltiples oportunidades de gol, pero la falta de acierto en la definición volvió a condenarlo. El conjunto local protagonizó hasta media docena de llegadas de gol que no encontraron puerta. Lo mismo sucedió en la reanudación, en la que el Estradense volvió a tener mucho dominio sin peligro por parte del conjunto coruñés.

Sin embargo, en la segunda parte el Estradense dejó de tener tanta llegada mientras el Montañeros optó por encerrarse todavía más, perdiendo tiempo y desesperando a los jugadores de Manuti. Un córner en el que Landeira remató saltando antes de tiempo, solo en el primer palo, fue la oportunidad más clara de los de A Estrada para al menos rescatar un punto en un partido donde el Montañeros supo manejar los tiempos y llevar el partido a donde los de Jairo querían, con constantes pérdidas de tiempo mientras ralentizaba el juego. Los nervios hicieron mella en un Estradense que se negó en todo momento a perder delante de una afición que ayer volvió a responder.

El solitario tanto firmado por Balsa para el Montañeros resultó decisivo para que los coruñeses se llevasen unos valiosos tres puntos. El resultado es un castigo excesivo para un Estradense que, si bien mantuvo la tensión durante todo el partido, no pudo materializar su dominio en el área rival. Con esta derrota, el Estradense ve frenada su progresión descendiendo a la séptima posición momentánea y a un punto del play-off, mientras que el conjunto de San Pedro Visma escala posiciones hasta la cuarta plaza, a la espera de cómo finalice esta tarde la jornada número 13 del campeonato liguero.