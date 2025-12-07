El Lalín visita al Burela con tres bajas y la misión de permanecer invicto

El Club Deportivo Lalín viaja esta mañana has A Mariña para disputar su partido de la jornada 14 en A Marosa frente al Burela SD, encuentro que dará comienzo a las 16.00 horas. Los de Dani Méndez quieren sumar su décima jornada consecutiva puntuando a costa de un conjunto mariñano que viene de caer el pasado fin de semana.

Los del Cortizo cuentan con las bajas por lesión de Xocas, Cristian Liñares y Emi Carril. Se trata del desplazamiento más largo de la temporada. De hecho el equipo dezano comerá en tierras lucenses antes del partido debido a la distancia entre ambas localidades. Se trata de choque contra un rival que está justo por debajo de los lalinistas separada por 6 puntos, pero que a pesar de ser un recién ascendido está haciendo un primer tercio de temporada muy bueno, «en el que vamos a tener que seguir planteando el partido como los últimos y continuar con la racha positiva», señala un Dani Méndez que explica que «no podemos cometer errores y aprovechar al máximo los que puedan cometer ellos, que es la base para sacar algo positivo en esta liga de Preferente tan igualada».

El Burela sufrió en el desplazamiento a Negreira del pasado fin de semana su segunda derrota consecutiva en un gran partido en el que la mayor eficacia de los nicrarienses desequilibró la balanza. Los de A Mariña son séptimos, pero igualados a 21 puntos con Betanzos y Sofán, que ocupan la quinta y la sexta plaza, respectivamente. Los de Oke no aprovecharon sus oportunidades y, precisamente, lo que pretenden esta tarde jugando como locales es exhibir un mayor acierto en la suerte suprema. Enfrente, el Lalín quiere prolongar su estado de gracia y mantener su imbatibilidad.