El Disiclín recupera la tranquilidad

El Disiclín Balonmán Lalín ganó, ayer, seis jornadas después delante de su afición en un completo partido de los de Pablo Cacheda. El conjunto rojinegro volvió a la senda de la victoria a costa de un Lirón Teucro 80 aniversario que nunca estuvo cómodo en la pista habilitada en el Arena para el balonmano debido a la celebración del Nacional de futbolín.

Los lalinistas jugaron la mejor primera parte de la temporada con diferencia. La defensa del Disiclín dificultó mucho los lanzamientos del Teucro, propiciando buenas intervenciones de Iago y contraataques incluso a puerta vacía. Los de Pontevedra llegaron a verse tan mal que gastaron dos tiempos muertos antes del descanso. Los hermanos Mateo y Pablo López ofrecieron un recital en una primera media hora que finalizó con un 16-9 en el marcador.

La segunda mitad fue más de lo mismo. Y es que no se recordaba un marcador y un partido así en el Arena, con el Disiclín llegando a ir +14 en el electrónico. La defensa anuló el ataque azulón en un muy buen encuentro de los más jóvenes, que una vez más se entregaron sobre todo en defensa. El Teucro en ningún momento supo hacer daño, llegando a optar por lanzamientos desesperados. Los hermanos López en defensa, Ramón y Iago brillaron a un gran nivel también tras la reanudación. Incluso Carmelo despuntó cuando salió, y hasta Xoel paró un lanzamiento de 7 metros. El formato de jugar a medio campo parece funcionar en el Arena, con el graderío lleno apoyando al equipo, tal y como demandaba el técnico Pablo Cacheda antes del encuentro.