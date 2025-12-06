Galicia convoca a 11 jugadores del Coreti Lalín

Los M14 del Coreti Rugby Lalín, Ali, Rafael, Enzo, María, Iago, Jesús y Xián, y los M18, Antón, Isaac, Wilson y José Ramón han sido convocados por Galicia para sendos entrenamientos que se celebrarán hoy. Los M14 están citados en O Coto (Vedra) mientras que los M18 lo harán en el campo de Vilatuxe.