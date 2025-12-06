El Estradense recibe al Montañeros

El Estradense recibe hoy en el Municipal de A Estrada al Montañeros a partir de las 12.00 horas. Será un duelo entre dos equipos llamados a pelar por el play-off de ascenso y que llegan separados por un punto. A pesar de sumar solo tres puntos de los doce últimos que ha puesto en juego, el equipo local sigue en puestos de play-off con 18 puntos. Tres posiciones por detrás está un recién ascendido atípico, que desde el primer momento se señaló como uno de los rivales a batir en la categoría por el potencial de su plantilla.

«Es un muy buen equipo, de lo mejor de Tercera. Son, junto a nosotros, el equipo que más propone y que más se expone. Me gusta mucho como juegan», manifestó el técnico Manuel González «Manuti», quien destacó además el potencial de un plantel con muchos jugadores salidos de la cantera del Depor y que «viene de arrasar» en su paso por Preferente.

Los rojillos afrontan este choque con la necesidad de reencontrarse con la victoria tras cuatro jornadas sin lograrlo. «Es un partido muy importante para nosotros. Primero porque venimos en un bache de resultados y segundo porque a partir de aquí nos viene la parte más complicada de la temporada, con cuatro partidos como visitantes y solo dos en casa, con los desplazamientos más largos. Es una pena llegar en esta situación porque desaprovechamos la oportunidad de haber sumado algo más en las últimas jornadas», lamentó el entrenador estradense.

Para este partido los del Novo Municipal cuentan con bajas importantes. Una de ellas es la del centrocampista Brais Vidal, sancionado. Su puesto en la convocatoria debería llenarlo el canterano Marcos, habitual en los entrenamientos del primer equipo, pero también ha coincidido en jornada de sanción. Además, es baja el lateral Ángel, quien sufrió una rotura de fibras que lo mantendrá lejos de los terrenos de juego durante mes y medio. La lista de ausencias se completa con el delantero Iván, también lesionado.