Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | Tercera División

El Estradense recibe al Montañeros

Tras sumar solo 3 de los últimos 12 puntos los rojillos deben ganar a un rival directo

Padín, en una acción del partido contra el Arosa. | Noé Parga

Padín, en una acción del partido contra el Arosa. | Noé Parga

Lois Docampo

A Estrada

El Estradense recibe hoy en el Municipal de A Estrada al Montañeros a partir de las 12.00 horas. Será un duelo entre dos equipos llamados a pelar por el play-off de ascenso y que llegan separados por un punto. A pesar de sumar solo tres puntos de los doce últimos que ha puesto en juego, el equipo local sigue en puestos de play-off con 18 puntos. Tres posiciones por detrás está un recién ascendido atípico, que desde el primer momento se señaló como uno de los rivales a batir en la categoría por el potencial de su plantilla.

«Es un muy buen equipo, de lo mejor de Tercera. Son, junto a nosotros, el equipo que más propone y que más se expone. Me gusta mucho como juegan», manifestó el técnico Manuel González «Manuti», quien destacó además el potencial de un plantel con muchos jugadores salidos de la cantera del Depor y que «viene de arrasar» en su paso por Preferente.

Los rojillos afrontan este choque con la necesidad de reencontrarse con la victoria tras cuatro jornadas sin lograrlo. «Es un partido muy importante para nosotros. Primero porque venimos en un bache de resultados y segundo porque a partir de aquí nos viene la parte más complicada de la temporada, con cuatro partidos como visitantes y solo dos en casa, con los desplazamientos más largos. Es una pena llegar en esta situación porque desaprovechamos la oportunidad de haber sumado algo más en las últimas jornadas», lamentó el entrenador estradense.

Para este partido los del Novo Municipal cuentan con bajas importantes. Una de ellas es la del centrocampista Brais Vidal, sancionado. Su puesto en la convocatoria debería llenarlo el canterano Marcos, habitual en los entrenamientos del primer equipo, pero también ha coincidido en jornada de sanción. Además, es baja el lateral Ángel, quien sufrió una rotura de fibras que lo mantendrá lejos de los terrenos de juego durante mes y medio. La lista de ausencias se completa con el delantero Iván, también lesionado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mueren una mujer de 51 años en un accidente de tráfico en Muíños y su marido tras recibir la noticia
  2. El ministerio niega la entrada a puerto al buque arrastrero «Novaya Zemlya»
  3. La Clínica Pintado se despide tras 70 años dando a luz a miles de vigueses
  4. Una cuidadora que volvía de trabajar y un obrero jubilado: un mortal accidente de tráfico que consterna a todo un pueblo
  5. Calamar, pota, potón: ¿Quién pesca el qué, dónde y en qué condiciones?
  6. «A los niños ya no se le caen los dientes»
  7. Una odontóloga venezolana y su marido ingeniero hacen cola en el comedor social de Vigo al no poder convalidar sus títulos
  8. La rotura de un colector obliga a cerrar de forma urgente una calle del centro de Vigo durante 15 días

Danza, circo y magia, unidos en un mismo escenario: el espectáculo «Reinventio» llega a Vigo el 14 de diciembre

Danza, circo y magia, unidos en un mismo escenario: el espectáculo «Reinventio» llega a Vigo el 14 de diciembre

Grupo Nogar: más de seis décadas impulsando la logística internacional

Grupo Nogar: más de seis décadas impulsando la logística internacional

Xunta de Galicia y la AP de Marín estudian nuevas vías de colaboración

Xunta de Galicia y la AP de Marín estudian nuevas vías de colaboración

Seis décadas liderando el sector de la pesca congelada

Seis décadas liderando el sector de la pesca congelada

La mejor opción para los operadores de flota frigoríficas

La mejor opción para los operadores de flota frigoríficas

El Puerto de Marín registra un buen ritmo de movimientos y tráficos estratégicos

El Puerto de Marín registra un buen ritmo de movimientos y tráficos estratégicos

Puerto piloto para el desarrollo de un proyecto de la Agencia Espacial Europea

Puerto piloto para el desarrollo de un proyecto de la Agencia Espacial Europea

Referente logístico del comercio internacional de pescado congelado

Referente logístico del comercio internacional de pescado congelado
Tracking Pixel Contents