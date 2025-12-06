El Disiclín apuesta por el efecto caldera del Arena en la visita del Teucro

La celebración en el Lalín Arena del Nacional de futbolín obliga esta tarde a dividir en dos la pista del multiusos para que en una de ellas se dispute, a partir de las 19.00 horas, el encuentro entre el Disiclín Balonmán Lalín y el Lirón Teucro 80 aniversario. El equipo de Cacheda llega a la cita con una nueva baja, la del pivote Víctor, con problemas en la cadera. «Lo reemplazaremos por Pablo López en un pequeño cambio de cromos porque son perfiles muy parecidos», aclara Pablo Cacheda. El técnico espera que el cambio de escenario pueda ayudar: «Dentro de lo que cabe igual hasta me alegro porque va a hacer un efecto de cercanía por parte de la afición y se va a ver a la gente más encima de la pista. Nos gustaría contar con el mayor número de público posible con ganas de animar y que haga un efecto caldera en la pista 2».

Sobre el rival, Cacheda subraya que «vienen de una derrota supongo que bastante dolorosa ante Cañiza y eso les haya generado alguna duda pero también vendrán con ganas de demostrar que fue un lapsus. Los míos llegan con un poco más de confianza después del empate en Carballo. Intento transmitirles que seguimos muy necesitados de puntos y que eso tenemos que transformarlo en ambición. Espero que seamos muy agresivos y que a nivel defensivo les pongamos las cosas difíciles al Teucro, como pasó al inicio de la temporada en la Copa Galicia.

Por otro lado, una decena de jugadores de la base han sido convocados por Galicia para la preparación del CESA Cataluña 2026. Son los juveniles Manuel Souto, Luis Martínez, Martín Vázquez, Luis Rozas y Alba Faílde, los cadetes Marco González, Enzo Novoa, José Enrique Portas y Sálvora Vilariño, y la infantil Alba Cagide.