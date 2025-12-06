El Cruces da la campanada ante el Lalín

El Cruces dio la sorpresa en la primera ronda de la Copa Deputación de Pontevedra tras imponerse al Lalín por 1-0. Los rojinegros partían como uno de los favoritos a llevarse la victoria en la competición copera pero se quedaron fuera con un solitario tanto de Pablo Núñez en la segunda parte. El equipo cruceño accede así a la segunda ronda, en la que se enfrentarán al Noalla.