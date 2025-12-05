Sporting Estrada y Lamela siguen adelante a costa de Vilatuxe y Vea

Lamela y Sporting Estrada lograron el pase a la segunda ronda de la Copa Deputación. Los primeros ganaron al Vea por 2-1 en un igualado duelo. Los visitantes se adelantaron con un tanto de Álex Rey en la primera parte. En la segunda los locales remontaron con tantos de Richi y Lois. El Lamela recibirá en segunda ronda al San Martín. El Sporting se impuso al Vilatuxe por un claro 2-5. Los dezanos comenzaron ganando pero los estradenses remontaron con tres tantos de Juanín. Samu y Rosende cerraron la cuenta. Los de Tinto recibirán en la siguiente ronda al Umia. La EFB Terra de Montes quedó eliminada en os penaltis ante el Domaio tras un partido que terminó en empate a uno. Lalín y Cruces cerraban en la noche de ayer esta primera ronda.