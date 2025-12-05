La puesta de corto del A Estrada Basket

La familia del A Estrada Basket se congregó ayer en el pabellón Multiusos para celebrar un «media day», un evento habitual en competiciones como la NBA donde los deportistas y las empresas se reúnen con la prensa para generar contenido, como fotos, vídeos y entrevistas antes de una temporada. En este caso, la encargada de crear todo ese contenido será la firma Tres Insuas, productora audiovisual afincada en A Estrada en la que participa el jugador y entrenador del club Lucas Terceiro.

Por delante de sus cámaras de fotos y vídeos pasaron desde las categorías baby y mini, pasando por infantil, hasta los conjuntos cadete, juvenil y sénior. Hubo las habituales fotografías de formación, pero también otras más distendidas de las que sacarán diferente material para sus redes sociales. Al finalizar, todos los equipos, entrenadores y directivos se juntaron para sacar la primera gran fotografía de familia de la historia del A Estrada Basket.

Jugadores posando para los vídeos / Bernabé/Javier Lalín

Para saber cómo marcha el nuevo club hablamos con su presidenta, Marga Fernández Maissa, en medio de la chocolatada servida al terminar la sesión de fotos. «Queríamos hacer una especie de jornada de convivencia. Era algo que hasta ahora no habíamos podido hacer, porque tuvimos mucha carga de trabajo para poner todo en marcha. Muchas veces los padres van más rápido que nosotras y parece que no damos llegado», explica. «Todo lo que hemos hecho nos servirá para tener vídeos y cosas chulas para las redes y patrocinadores, a los que tenemos que agradecer que confiasen en nosotras. Son cosas que iremos usando a lo largo de la temporada».

La dirigente admite que el club ha comenzado con buen pie, destacando la ilusión de la gente que forma parte de él. «Todo el mundo se está volcando y contamos con gente que colabora. Tenemos por ejemplo grupos de padres para hacer de delegados de campo, eso hace que no tenga que estar siempre presente alguien de la junta directiva. En la cantina también se van a ir turnando las familias para atenderla. Es importante que se involucren un poco los padres porque es mucho volumen de trabajo.

Los equipos fueron posando uno a uno. / Bernabé/Javier Lalín

El A Estrada Basket arranca su primera temporada con 120 fichas y 10 equipos, dos sénior y ocho de base. «Y seguimos creciendo. Ahora mismo están probando tres chicas nuevas y la semana pasada hicimos dos fichas», explica. «Solo nos falta equipo en preminibasket. Lo intentamos todo pero no lo conseguimos. En infantil y juvenil tenemos solo masculino. En cadete y sénior hay de los dos». Para atender a todos estos equipos cuenta con diez entrenadores. Algunos de ellos doblan para tener dos entrenadores con algunos equipos por si uno de ellos no puede acudir al partido por motivos personales.