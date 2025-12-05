Méndez anuncia elecciones en el Lalín para el final de temporada

El presidente del Club Deportivo Lalín, David Méndez, anunciaba ayer que a final de la presente temporada se convocarán elecciones a la presidencia en la entidad rojinegra. Méndez recuerda que ya tenía pensado dejar el cargo al inicio de la presente campaña y puntualiza que la cita electoral se llevará a cabo «la semana siguiente del último partido de liga incluso aunque hubiera que jugar una fase de ascenso». El mandatario justifica el adelanto del anuncio para «darle tiempo a los nuevos para que puedan confeccionar el equipo». Obligaciones familiares –Méndez acaba de ser padre por tercera vez–, el trabajo y «estar aburrido» son las causas que aduce el presidente del Lalín para finalizar su etapa como presidente. Llegó al cargo en 2019. Tras el parón de la pandemia, retomó el cargo y cumple ahora su cuarto mandato al frente del club lalinista.