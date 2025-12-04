El meta Xoán Ledo entra en la prelista de los Hispanos para el Europeo

La European Handball Federation (EHF) ha publicado la lista preliminar de 35 jugadores realizada por el seleccionador nacional Jordi Ribera para el Europeo 2026 que se disputará en Dinamarca, Suecia y Noruega entre el 15 de enero y el 1 de febrero. En esa prelista destaca la presencia del guardameta dezano del Ciudad de Logroño, Xoán Ledo.

En la lista figuran otros cuatro porteros Gonzalo Pérez De Vargas (THW Kiel), Rodrigo Corrales (One Veszprem), Sergey Hernández (SC Magdeburg) e Ignacio Biosca (HBC Nantes). De esos nombres saldrán los elegidos.