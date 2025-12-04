«Hay más respeto al Estradense»

Tras la retirada de Coke, Pablo Carabán recogió el brazalete de capitán del Estradense. A sus 33 años y tras ocho temporadas consecutivas en el club rojillo, el central asume con naturalidad este paso al frente que también ha tenido que dar en la Selección Gallega. «Los años van sumando», admite el capitán, al que un año más le costó alcanzar su mejor forma. «Ahora me veo bien pero siempre me cuesta arrancar. En el Estradense se exige mucho a nivel físico y al final todos, antes o después, acabamos poniéndonos al nivel», afirma.

Carabán acaba de llegar de su aventura con Galicia, con la que disputó la primera fase nacional de la Copa de las regiones UEFA. No es algo nuevo para él. Ya disputó otra fase nacional y también la internacional. «Este año tenemos un equipo muy joven. De los veteranos quedamos Enjamio, Brais Vidal y yo. Otros compañeros se fueron hacia categorías superiores y ya no pueden jugar en esta selección», explica. Galicia no tuvo suerte en esta primera fase, con un empate y una derrota, aunque una alineación indebida por parte de Andalucía podría darles el pase a la segunda ronda como primeros. «Creo que esta selección va a dar mucho que hablar, porque tenemos una gran plantilla. Lo único que hace falta es encajar las piezas con vistas a esa segunda fase el 28 y 29 de enero», valoró.

Carabán traslada esa misma necesidad de encajar las piezas al Estradense, que se mantiene en puestos de play-off de ascenso a pesar de firmar tres empates y una derrota en las últimas cuatro jornadas. «Lo hablábamos en el vestuario con los compañeros y los entrenadores. Creo que estamos viendo una Tercera muy complicada y muy ajustada. Hasta equipos como el Compostela y el Arosa se están dejando muchos puntos. Eso hace por ejemplo que la distancia entre nosotros y el descenso no sea muy amplia. Todo está muy igualado y cualquier rival te mete en problemas», valoró.

En esa igualdad, el Estradense debe intentar mantener una regularidad. «Todos los equipos tienen rachas y momentos. Es cierto que nos está costando de momento encontrar una regularidad pero todavía tenemos que encajar las piezas. Venimos de un verano con muchos cambios. A pesar de que mantenemos la columna vertebral, creo que fue el año en que llegó más gente nueva. El objetivo es acoplarlos cuanto antes y no es fácil. En eso tenemos también responsabilidad los veteranos, que somos lo que tenemos que dar confianzar a esos jugadores que llegan».

A corto plazo, el capitán del Estradense considera clave el partido que jugarán el próximo sábado a las 12.00 horas en casa contra el Montañeros. «Necesitamos volver a ganar y en nuestro campo sabemos que tenemos que hacernos fuertes. Nos está costando sin embargo enfrentarnos a equipos que vienen aquí a encerrarse muy atrás. Ahora hay más respeto al Estradense y ya no quieren arriesgar. Dejan que lo hagamos nosotros», argumenta.

El central recordó sin embargo que todavía queda mucha liga por delante y que lo más importante en este punto es seguir metidos en puestos de play-off. Considera que el paso de las jornadas terminará abriendo brecha entre los equipos de arriba y los de abajo y es necesario estar en el corte de arriba. «Los puntos que perdimos ya no sirve para nada. Hay que pensar en lo siguiente».