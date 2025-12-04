Arranca la primera fase de la Copa Deputación

La Copa Deputación de Fútbol vivirá esta semana su primera fase, en la que figuran varios equipos de las comarca de Deza y Tabeirós. Entre ellos destaca el Lalín, uno de los rivales a batir, que se estrena hoy a las 21.15 horas en el campo del Cruces. El resto de equipos jugaron en la noche de ayer, con los duelos Vilatuxe-Sporting Estrada; Lamela-Vea; y EFB Terra de Montes-Domaio. Cabe recordar que los equipos de las comacas ya jugaron una fase previa, en la que quedaron eliminados Rodeiro, Bandeira y Silleda. Especialmente ajustado fue el derbi entre el Lamela y el Rodeiro, que se tuvo que decidir en la tanda de penaltis a favor del los primeros después de lanzar 17 penaltis.