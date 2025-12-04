Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Antonio Riera, campeón gallego de media maratón

REDACCIÓN

Lalín

El Atletismo Deza fue protagonista el pasado fin de semana en el Campeonato Gallego de Media Maratón celebrado en Vilagarcía de Arousa. Por un lado cabe destacar a Antonio Riera, que se proclamó campeón gallego en la categoría Máster 75. Por su parte, Patry acabó como segunda dentro de la categoría Máster

