McLaren anuncia el fichaje del silledense Christian Costoya

Christian Costoya ya se viste de papaya y se une al programa de desarrollo de conductores McLaren.

Como adelantó FARO, el campeón europeo de Karting de la FIA 2025, da el siguiente gran salto en su carrera al formar parte del programa júnior de la escudería británica. Como primer paso en su proceso de desarrollo, el piloto silledense de 15 años hará su debut al volante de un monoplaza en el Campeonato de Oriente Medio de F4 2026 en el circuito de Yas Marina del 16 al 18 de enero.