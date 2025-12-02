Corren buenos tiempos en el Manuel Anxo Cortizo. El culpable es un Lalín para el que se agotan los adjetivos positivos. En una liga «perra» a más no poder como la Preferente Norte, los rojinegros han sido capaces de reconducir su rumbo para 23 puntos de 27 posibles. Poco más se le puede pedir a un equipo descarado como pocos y que han sabido conjugar la veteranía de jugadores curtidos en categorías superiores, con la sabia nueva salida de la cantera. El resultado es una propuesta atractiva, sólida en defensa, con diferentes perfiles y en la que la intensidad en innegociable.

A estas alturas queda por ver si este renacido Lalín es capaz de seguir el ritmo de grandes trasatlánticos como el Negreira –ocho victorias seguidos llevan los animalitos– Órdenes y San Tirso. Por el momento lo están logrando, en un cuarteto que parece decidido a distanciarse de los mortales, con seis puntos de ventaja sobre el quinto.

A estas alturas de la película, el encargado de rebajar la efervescente euforia es el técnico Dani Méndez. «Hay a quien no le gusta que diga esto pero las derrotas llegarán. Cuando todo va bien, las cosas salen fáciles, pero sabemos que llegarán momentos complicados. De momento nuestro objetivo es prolongar esta buena racha lo máximo posible, aunque las ligas no se ganan en diciembre», manifestó al analizar el momento de su equipo, con siete victorias y dos empates consecutivos.

El pasado domingo, esa buena racha se puso a prueba contra un Dumbría que apostó por atrincherarse en su campo, una táctica que el entrenador considera que será habitual en el Cortizo. «Seguro que a partir de ahora vamos a ver muchos planteamientos así. Habrá que tener paciencia y asumir que serán partidos largos. Siempre acabaremos teniendo nuestras opciones», afirmó, destacando el nivel de esfuerzo e implicación máxima que están mostrando sus hombres. «Nunca imaginamos un comienzo así pero ahora solo hay que pensar en seguir sumando y en continuar cogiendo confianza», manifestó Dani Méndez.