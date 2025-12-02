El Keltoi sube nueve veces al podio de la Copa Maider Unda
Buena actuación de los luchadores del Keltoi de Vila de Cruces que con Galicia participaron en la VI Copa Maider Unda U13 y U15. Los medallistas fueron: Guillermo Sobrado (oro, en la foto), Santi Mazás (plata), Noa Amboage (plata), Gonzalo Sobrado (bronce), Marco Rodríguez (bronce) y Joel Castro (bronce). También compitieron Yago Camino (cuarto), India García (cuarto) y África García (séptima). Rubén Méndez, Nerea Pampín y Ramón García fueron los entrenadores.
