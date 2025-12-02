El Inversia A Estrada encaja su primera derrota

El Inversia Seguros A Estrada Futsal encajó el pasado domingo su primera derrota de la temporada. Lo hizo tras perder por 6-5 en la pista del Esteo B, un resultado que deja su buena racha inicial en nueve victorias consecutivas. El margen logrado en las jornadas anteriores les permite mantenerse en el liderato, ahora con dos puntos de ventaja sobre el Nauga Coruña.

El choque jugado en As Pontes no tuvo un dominador claro, con constantes alternativas en el marcador. Con el 2-3 sin embargo, los locales firmaron un parcial de 3-0 en seis minutos que terminó decantando la balanza a su favor a pesar de los intentos de remontada estradenses. Los tantos visitantes fueron obra de Pedro (2), Álvaro (2) y Pincho.

Enla misma categoría el UD A Estrada perdió por 2-7 en el Coto Ferreiro contra el Lago Sport. Marchan decimosegundos en la clasificación.