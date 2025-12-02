Cacheda solicita el aliento de la afición para salir del pozo

El punto conseguido en Carballo por el Disiclín Balonmán Lalín ha servido para que el conjunto que entrena Pablo Cacheda se recargue de moral. El técnico subrayaba ayer que ante el Xiria «los que están llamados a llevar el peso del equipo lo hicieron, como Xoán, Adrián Ferradás, Iago y Ramón, ayudados por Mateo o Carmelo, que aportaron mucho». A pesar de todo, Cacheda espera recuperar efectivos después de las Navidades. Así que, tocará sufrir hasta entonces en la liga.

El técnico lamenta que el empate sepa a poco porque «todo el mundo sumó y muchos de los equipos que estamos metidos en la zona baja sumaron más puntos que nosotros. La situación no deja de ser complicada y peligrosa. Da pena saber que tienes más efectivos metidos en la enfermería que fuera de ella». Recuerda que «sumar un punto en Carballo no es nada fácil y eso lo que nos tiene que dar es confianza en el trabajo para este sábado intentar sacar dos puntos más». Y concluye diciendo que «me gustaría hacer un llamamiento a la afición para que nos eche una mano porque creo que necesitamos el aliento de absolutamente todo lo que podamos sumar para ir sacando la cabeza cada vez un poquito más arriba» y salir del pozo en la clasificación.