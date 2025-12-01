El Silleda pierde y cae a la última posición de la clasificación

El Silleda se ha convertido en el inesperado colista de la Segunda Autonómica comarcal después de su derrota por 3-0 en el campo del Deixebre, un rival directo en la parte baja. Los trasdezanos, acostumbrados a moverse en cotas superiores, han firmado un comienzo de temporada para olvidar, con solo seis puntos en las once jornadas disputadas.

En el derbi intercomarcal de la jornada el Vea se impuso al Cruces por 2-1, un resultado que les permite escalar posiciones. Los tantos de Telmo y Lois dejaron la victoria en casa e hicieron estéril el logrado por Iván Jácome.

En la parte alta de la tabla siguen el Rodeiro y el Lamela. Los primeros defendían el liderato en casa contra el O Pino, un rival directo y los segundos recibían al Belvis. El Lamela cumplió con su parte, venciendo por un claro 3-0 en un partido con goles de Cristian, Álex y Adán. Suman cuatro victoria en cinco partidos. El Rodeiro sin embargo perdió por 0-2 con el O Pino, lo que deja a Lamela y Val do Ulla en el coliderato.