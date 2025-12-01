Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | Preferente Autonómica

Un tanto de Eloy permite al Lalín alargar su buena racha

Los rojinegros son cuartos tras imponerse al Dumbría

Una acción de partido disputado ayer en el Manuel Anxo Cortizo. | Bernabé/Ángel Abeledo

Lois Docampo

Lalín

El Lalín sigue de dulce. Los rojinegros firmaron ayer su novena jornada consecutiva sin perder, con un espectacular balance de siete victorias y dos empates. En esta ocasión el damnificado por el buen momento del Lalín fue el Dumbría, un equipo que llegó al Cortizo con la intención de defenderse y que puso las cosas muy complicadas a los locales. Finalmente, un solitario tanto de Eloy terminó dejando los tres puntos en casa.

Dese el comienzo del encuentro los visitantes dejaron claro a que habían venido a jugar, cediendo la iniciativa al Lalín y buscando sus opciones a la contra. El dominio local fue total, pero costó encontrar caminos hacia la portería rival. La luz comenzó a iluminarse con el paso de los minutos y también con la entrada de Brais Calvo en la media punta. Eloy tuvo una clara que se fue rozando el palo. Poco después, el delantero terminaría enviando el balón a la red tras una buena jugada de Manu Vilariño. A partir de ahí, el Lalín se limitó a aguantar a un Dumbría muy mermado físicamente.

Los rojinegros se mantienen en la cuarta posición, cada vez más asentados en play-off.

