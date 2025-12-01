Derrotas como visitantes de Sporting Estrada y Agolada

Mala jornada para Sporting Estrada y Agolada en Primera Autonómica, con sendas derrotas como visitantes. Los estradenses cayeron en su visita al campo del Unión de Rianxo. Los locales se adelantaron mediada la primera parte y anotaron el tanto de la sentencia en la segunda. Este resultado deja al equipo de Tinto en la undécima posición después de encadenar cinco jornadas consecutivas sin vencer.

Peor es la racha de un Agolada que tras trece jornadas todavía no conoce la victoria. Los de Miguélez son colistas de la categoría con cuatro puntos y seguirán así después de perder por 5-1 en su visita al Ponte Caldelas. Los dezanos, de nuevo mermados de efectivos, poco pudieron hacer ante un rival que se adelantó a los cuatro minutos y que llegó a ponerse con un 4-0 en el comienzo de la segunda parte. El tanto de la honra lo logró Daniel Saco.

El próximo fin de semana el Sporting Estrada recibe al Abanqueiro y el Agolada al Cordeiro.