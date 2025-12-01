El Club Natación y Salvamento A Estrada disputó el pasado fin de semana la segunda jornada de liga en diferentes categorías y lo hizo logrando dos nuevos récords gallego júnior y cadete. Durante la segunda jornada de Liga Absoluta de 1ª División, los deportistas estradenses júnior Roi, Xabi, Andrés y Nico batieron el récord gallego en la prueba de los 4x50 combinado. Lo hicieron con un tiempo de 1’36»50 muy por encima del anterior récord de 1’40»39. El otro récord galego llegó gracias a la deportista cadete Paula Pena. Fue en la segunda jornada de la Liga Cadete Sur, donde la nadadora estradense consiguió marcar el nuevo mejor tiempo gallego dentro de la prueba de 100 combinada. El nuevo récord autonómico ha quedado ahora en 1’24»50. Estas grandes marcas redondean la buena actuación del CNS A Estrada en una jornada disputada en las piscinas de Caldas.

El CNS A Estrada firma dos nuevos récords gallegos júnior y cadete