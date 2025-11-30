Fútbol sala | Autonómica
El UD Estrada derrota al Cogal Rodeiro en el Coto Ferreiro (2-1)
El Inversia Seguros A Estrada viaja a Esteo en busca de su décimo triunfo consecutivo
El Unión Deportiva A Estrada y el Cogal Rodeiro disputaron ayer un derbi intercomarcal en Primera Autonómica que cayó del lado del equipo estradense por un ajustado 2-1. El choque disputado en el pabellón Coto Ferreiro comenzó bien para las de Calviño, que se adelantaron en la primera parte con un tanto de Rocío y Laura colocaría el 2-1 después del descanso. Las dezanos sin embargo recortaron diferencias, llevando el encuentro a un apretado final. Con este resultado las estradenses superan a las de Rodeiro en la clasificación.
El Inversia Seguros A Estrada por su parte juega hoy a partir de las 19.00 horas en la pista del Esteo. El equipo estradense busca la que sería su décima victoria en diez jornadas y lo hace ante un filial que está peleando en la parte baja de la tabla. Los locales son penúltimos en la clasificación con solo tres puntos. Su situación contrasta con la del Inversia, que suma 27 y que tiene cinco puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, el Nauga Coruña.
