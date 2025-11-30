Sporting y Agolada juegan como visitantes

Sporting Estrada y Agolada jugarán esta jornada como visitantes. Los primeros lo harán en el campo del Unión de Rianxo, en un partido que dará comienzo a las 17.00 horas. Los dezanos por su parte juegan media hora más tarde con el Ponte Caldelas como rival.

El equipo de Tinto busca reencontrarse con la victoria después de sumar dos empates y dos derrotas en las últimas cuatro jornadas. Esa racha les ha hecho perder posiciones en la clasificación para colocarse undécimos con 15 puntos en su cuenta. Se enfrentan a un rival que es tercero con 14 puntos más.

El Agolada por su parte sigue buscando la que sería su primera victoria de la temporada. Por el momento marchan como colistas con solo cuatro puntos sumados en cuatro empates. Su rival está en la decimocuarta posición con 13 puntos en su cuenta.