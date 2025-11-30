Fútbol | Primera Autonómica
Sporting y Agolada juegan como visitantes
REDACCIÓN
Sporting Estrada y Agolada jugarán esta jornada como visitantes. Los primeros lo harán en el campo del Unión de Rianxo, en un partido que dará comienzo a las 17.00 horas. Los dezanos por su parte juegan media hora más tarde con el Ponte Caldelas como rival.
El equipo de Tinto busca reencontrarse con la victoria después de sumar dos empates y dos derrotas en las últimas cuatro jornadas. Esa racha les ha hecho perder posiciones en la clasificación para colocarse undécimos con 15 puntos en su cuenta. Se enfrentan a un rival que es tercero con 14 puntos más.
El Agolada por su parte sigue buscando la que sería su primera victoria de la temporada. Por el momento marchan como colistas con solo cuatro puntos sumados en cuatro empates. Su rival está en la decimocuarta posición con 13 puntos en su cuenta.
- Una empresa de reformas de Vigo demanda a una clienta por impago y acaba condenada por hacer mal una cocina
- Cae un balcón de un tercer piso en la plaza de Compostela, junto al mercadillo de Navidad: «Pudo haber sido una desgracia»
- En situación «crítica» los marineros del pesquero gallego abandonado en Mindelo: hay 12 afectados
- Rafael lleva tres años viviendo con sus tres perras en un barco en el Náutico de Vigo
- «Grité '¡Ayuda!' y '¡Socorro!' y nadie llamó a la Policía»: denuncia una agresión en Vigo ante la pasividad de los viandantes
- Alarma entre familias de Pontevedra ante el supuesto intento de «secuestro» de un menor en plena calle
- La huelga de auxiliares de Enfermería obliga a suspender cirugías en el Chuvi
- Los empleados públicos de la Xunta podrán cobrar en enero un plus de hasta 1.000 euros