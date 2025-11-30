El Lalín busca ampliar su racha ante el Dumbria

El Lalín recibe hoy a partir de las 17.30 horas en el estadio Manuel Anxo Cortizo al Dumbría en un partido en el que el equipo dirigido por Dani Méndez intentará prolongar su buena racha de resultados. Los rojinegros suman ocho jornadas consecutivas sin perder, con un balance de seis victorias y dos empates. Estos resultados les han permitido escalar posiciones hasta los puestos de play-off de ascenso.

Los dezanos tiene opciones de afianzar e incluso mejorar la cuarta plaza que ocupan si vencen a un rival que marcha en la zona media de la tabla pero que está llamado a luchar por el play-off de ascenso. Se descolgaron de esa pelea un poco después de sus derrotas en las dos últimas jornadas. En estos momentos marchan décimos con nueve puntos menos que el Lalín.

Uno de los problemas que tendrán que afrontar de nuevo los rojinegros son las bajas, ya que siguen sin poder contar con hombres llamados a ser importantes.